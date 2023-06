Turista estadounidense es detenido tras lanzar a dos mujeres por el acantilado de un castillo en Alemania

Este domingo, la policía alemana logró la detención de un turista estadounidense que lanzó a dos mujeres por un acantilado de 50 metros en las cercanías del castillo Neuschwanstein, en Alemania.

Tras el crimen ocurrido, el pasado miércoles 14 de junio en el Marienbrücke, donde se puede presenciar de forma panorámica el castillo del municipio de Schwangau, una de las jóvenes resultó fallecida y la otra con lesiones graves.

Las víctimas fueron identificadas como Eva Liu (21) y Kelsey Chang (22). Y según las autoridades, fueron engañadas por el sujeto, quien les aseguró que conocía otra ruta de senderismo, en el cual podrían tener una panorámica del castillo que inspiró la “Cenicienta”.

Al llegar al lugar, el hombre intentó abusar sexualmente de una de ellas. Cuando la otra intentó ayudar a su amiga, el individuo la tomó del cuello y la lanzó por el acantilado. Luego intentó nuevamente abusar de la menor, sin embargo, también terminó empujándola.

Después del hecho, helicópteros trasladaron a las jóvenes hasta el hospital. Pese a esto, horas más tarde, Eva falleció producto de las severas lesiones. Respecto a Kelsey, un medio alemán reveló que sobrevivió gracias a un árbol que detuvo su caída.

Cabe mencionar que las amigas se encontraban de viaje para celebrar su graduación, la cual fue hace un mes en la Universidad de Illinois Urbana-Champaign.

At Neuschwanstein, there was a rescue of multiple people from a helicopter and one was taken out in handcuffs, seemingly after they fell from a cliff and climbed over railings. pic.twitter.com/yVGqqSRlwX

— Eric Abneri (@thefrownyface) June 14, 2023