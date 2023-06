La parte fea de la celebración: tras las Finales NBA, un tiroteo en Denver resultó con nueve heridos

La noche del pasado lunes. 12 de junio, fue histórica para la ciudad de Denver, ya que se consagraron como los flamantes campeones de la NBA, sin embargo, la celebración se vio afectada por un tiroteo.

Tras vencer a Miami Heat en el juego 5, los Nuggets consiguieron el primer título en su historia, por lo que se desató un gran festejo y gente se volcó a las calles. El equipo de baloncesto de la ciudad entregó una gran alegría, pero no todo terminó de la mejor manera.

En medio de la algarabía y de la multitud, alrededor de las 00:30 horas, unas tres horas y media después del partido, comenzó una balacera que empañó el ambiente y resultó con al menos nueve personas heridas.

Alert: #DPD is investigating a shooting in the 2000 block of Market St. Preliminary information indicates there are four victims who are being transported to the hospital. Officers took a possible suspect into custody who also has a suspected gunshot injury. Investigation ongoing pic.twitter.com/AK2OrJngBr

— Denver Police Dept. (@DenverPolice) June 13, 2023