Nicola Sturgeon, exministra principal de Escocia, fue detenida durante esta jornada por la policía, debido a una investigación por financiamiento ilegal que envuelve a su partido.

Según consigna El País, las indagatorias contra el Partido Nacional Escocés se dan luego de que, en 2017, la colectividad recaudara un poco más de 680.000 euros (un poco más de $575 millones).

El dinero recibido durante una campaña para celebrar el segundo referéndum de independencia en el país, no obstante, habría sido desviado para otros propósitos.

“Una mujer de 52 años ha sido detenida hoy, 11 de junio de 2023, como sospechosa en conexión con una investigación en curso sobre las finanzas del Partido Nacional Escocés“, señaló la policía de Escocia

“La mujer está bajo custodia y está siendo interrogada por la policía”, agregaron en sus redes sociales, sin revelar el nombre de la exautoridad.

Tras siete horas de interrogación, la exministra principal escocesa Nicola Sturgeon fue dejada en libertad, sin que se presentaran cargos.

Una situación similar ya se había registrado con su esposo, Peter Murrell, y con el extesorero del partido, Colin Beattie, quienes también quedaron sin medidas cautelares tras ser arrestados e interrogados.

