Este sábado, el terrorista Theodore Kaczynski, más conocido como “Unabomber”, fue hallado muerto en el interior de su celda en una cárcel federal de Carolina del Norte, en Estados Unidos. Por el momento se desconoce su causa de muerte.

La noticia fue dada a conocer a través del portavoz de la Oficina Federal de Prisiones, quien confirmó el fallecimiento de Kaczynski a sus 81 años de edad. Cabe recordar que el terrorista cumplía cadena perpetua por ser el autor de una serie de cartas bombas que fueron repartidas a distintos recintos entre 1978 y 1995, las cuales dejaron a 23 personas heridas y le quitó la vida a otras 3.

El matemático que terminó convirtiéndose en terrorista

El terrorista fue arrestado en 1996 y fue condenado a cadena perpetua en 1998. Desde ese entonces Unabomber cumplió su condena en la prisión de máxima seguridad de Florence, en Colorado, Estados Unidos. Posteriormente, debido a su deteriorado estado de salud, Kaczynski fue trasladado a una prisión federal en Carolina del Norte.

Theodore Kaczynski antes de convertirse en un terrorista era un destacado matemático. Ingresó a Harvard con apenas 16 años, ya a los 25 era un profesor asistente de la Universidad de Berkeley.

Sin embargo, a comienzos de los 70 se alejó de las aulas para vivir en una zona alejada de la civilización en Montana, donde no tenía agua ni electricidad. Desde allí comenzó a enviar diversos explosivos en forma de protesta por los avances tecnológicos.

Posteriormente, Kaczynski hizo sus descargos hacia la tecnología en un texto de 35.000 palabras que publicaron en 1995 en The Washington Post y The New York Times a petición del Gobierno, ya que prometió “dejar el terrorismo” si lo publicaban.

Finalmente, en 1996 Theodore terminó siendo arrestado y dos años después asumió su culpabilidad por los crímenes cometidos entre 1978 y 1995.