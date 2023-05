Llevaba una bandera nazi: conductor es detenido tras chocar camión con barreras de seguridad de la Casa Blanca

Un sujeto de 19 años fue detenido durante la noche del lunes 22 de mayo en Estados Unidos, luego de chocar su camión contra barreras de seguridad de la Casa Blanca.

Según consigna El País, el conductor impactó de forma intencional el vehículo en el exterior del parque Lafayette, adyacente al edificio presidencial.

El Servicio Nacional de Parques norteamericano informó que al sujeto se le imputan cargos de asalto con un arma peligrosa, operación imprudente de un vehículo motorizado, amenaza de muerte/secuestro/infligir daño a un presidente, vicepresidente o miembro de la familia, destrucción de propiedad federal y allanamiento de morada.

“La causa y la forma del choque siguen bajo investigación. Hay cierres de calles y los pasos de peatones están cerrados mientras investigamos”, señaló el portavoz del Servicio Secreto, Anthony Guglielmi, detallando además que no hubo heridos.

Por otro lado, se encontró al interior del camión una bandera con la esvástica nazi, lo cual quedó registrado en archivos audiovisuales. De momento, las autoridades no se han referido a este hallazgo.

Los trabajos en el lugar continuaron hasta la mañana de este martes 23 de mayo, en una zona que suele ser bastante concurrida.

El parque Lafayette ha sido tradicionalmente uno de los lugares más destacados del país para las manifestaciones de todo tamaño, lugar en el que, para las celebraciones de navidad, se instala el árbol navideño de la Casa Blanca.

The US Secret Service said it had detained the driver of a rented box truck that crashed into security barriers near the White House https://t.co/Jfc4Pz2y9s pic.twitter.com/bejugLl15M

— Reuters (@Reuters) May 23, 2023