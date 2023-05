Le habrían quitado su celular: adolescente causa incendio que dejó 19 niñas fallecidas en Guyana

Un incendio se registró en una residencia escolar en el suroeste de Guyana, donde fallecieron 19 jóvenes y otras 17 resultaron heridas. Sin embargo, la policía apunta a que lo causó una adolescente.

“Las investigaciones policiales hasta el momento sobre el incendio mortal (…) revelan que se sospecha que una estudiante provocó el devastador incendio porque la supervisora del dormitorio y un maestro le quitaron su teléfono celular“, indicó la reseña policial, según consignó DW.

Asimismo, testigos indicaron que durante la noche del sábado, la adolescente había amenazado con que iba a quemar el lugar en protesta por la incautación de su celular.

Un funcionario de la residencia escolar afirmó que “no se les permite tener ningún teléfono celular y encontraron a esta chica con un teléfono y aparentemente estaba enviando fotos, así que le quitaron el teléfono a la niña”.

Después de unos minutos, la estudiante habría rociado insecticida en una cortina del baño y encendió una cerilla. 14 jóvenes murieron en el lugar y otras 5 en el hospital del distrito.

De acuerdo con AP, la asesora del Ministerio de Salud de Guyana, Leslie Ramsammy, afirmó que la adolescente quedó quemada tras el incendio, por lo que se encuentra internada en un hospital.

Además, se espera que esta semana sea dada de alta para que permanezca en un centro de detención juvenil hasta que sea adulta.

At lease 20 children lost their lives in a late night fire at a school dorm in the gold mining town of Mahdia in Guyana pic.twitter.com/Aen0ADF6eP

— Gordon Moseley 🇬🇾 (@gomoseley) May 22, 2023