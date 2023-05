Durante la mañana de este jueves, una gran explosión se registró en el centro de Milán, en Italia, el cual pese a la magnitud, no dejó víctimas fatales.

Según consignan medios locales, el hecho se registró en el sector de via Pier Lombardo, en la zona de Porta Romana, donde un camión que transportaba tanques de oxígeno, por causas que se investigan, explosionó en plena vía pública.

El conductor del camión resultó con quemaduras en una de sus piernas y manos, sin embargo, salió sin mayores complicaciones del hecho, que además provocó el incendio de diez vehículos, que estaban apostados en el lugar.

Además, un colegio controlado por monjas debió ser evacuado debido a su cercanía con esta explosión registrada en Milán, y que dejó a una monja lesionada debido a un traumatismo en la cabeza.

En total, fueron 200 las personas evacuadas del Instituto Auxológico y de un edificio cercano, estructura que sufrió daños en sus primeras tres plantas.

Personal policial y de rescate se encuentran en el lugar, logrando controlar las llamas y acordonar el sitio del suceso. De momento, las autoridades han enfatizado en que esta explosión en la capital italiana no correspondería a un atentado terrorista.

