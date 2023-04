Arranca juicio contra Ed Sheeran por supuesto plagio a Marvin Gaye

Este martes comenzó el juicio contra el cantautor británico Ed Sheeran. El artista está acusado de plagiar la canción Let’s Get it On, del cantante Marvil Gaye, en su tema “Thinking Out Loud”.

Quienes demandan a Sheeran son herederos de Ed Townsend, un productor que colaboró en la letra de Let’s Get ir On en 1973. “Estoy aquí por la justicia, protegiendo las propiedades intelectuales de mi padre“, dijo Kathryn Townsend Griffin, hija de Townsend.

La familia de Ed Townsend afirma que existen “sorprendentes similitudes y elementos comunes evidentes” entre el cantautor estadounidense y el británico Ed Sheeran.

Por su lado, Ed Sheeran llegó ante el juzgado de Manhattan para enfrentar el juicio y respondió ante las acusaciones de plagio: “Hay docenas, si no cientos, de canciones anteriores y posteriores que utilizan la misma progresión de acordes o una similar“, dijo.

Segunda acusación de plagio

Esta es la segunda audiencia que enfrenta Ed Sheeran por la misma problemática. En 2022, el cantante pelirrojo ganó el juicio por plagio en parte de la melodía de Oh Why, de Sami Chokri y Ross O’Donoghue, en su canción Shape of You de 2016.

En esa instancia, Sheeran desembolsó más de un millón de euros tras comprobar la originalidad de su canción.