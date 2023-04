Dalai Lama nuevamente genera controversia por acariciar a una menor de edad

Luego de que un video del Dalai Lama besando a un niño dio la vuelta al mundo, este miércoles la figura religiosa volvió a generar polémica por registro de él con una menor de edad. En esta ocasión, el video muestra al líder tibetano con una niña, a la que acaricia insistentemente durante un acto oficial.

Las nuevas imágenes, en las que el hombre de 87 años actúa de manera inapropiada con una niña, recrudecieron las críticas al Dalai Lama.

New footage emerges of the Dalai Lama–whom some people speculate is a Western-backed CIA asset–inappropriately stroking and squeezing a young girl’s arm repeatedly. pic.twitter.com/vF8GVPA89C

Esto se produce pocos días después de su declaración en la que pedía disculpas por lo sucedido con el niño en la India.

“Ha circulado un vídeo que muestra un encuentro reciente en el que un niño pregunta a Su Santidad si puede darle un abrazo. Su Santidad desea pedir disculpas al niño y a su familia, así como a sus muchos amigos de todo el mundo, por el dolor que haya podido causar con sus palabras. Su Santidad suele bromear con la gente que conoce de forma inocente y juguetona, incluso en público y ante las cámaras”, fue la declaración publicada en las redes sociales por sus representantes.

Pero este no es el único registro del líder sagrado que ha reflotado en medio de la controversia. En otro video de 2016, se puede ver al Dalai con Lady Gaga en otro evento y, como se ha visto en las últimas ocasiones, acarició de forma inapropiada las piernas de la artista, que sonreía incómoda hasta que bloqueó su mano.

Newly surfaced video of the Dalai Lama and Lady Gaga shows the spiritual leader, who is currently facing backlash for sexually assaulting a young boy, tickle and touch Lady Gaga’s legs before she places her hand on his to block him from touching her. pic.twitter.com/8mRKXsvDdS

— Oli London (@OliLondonTV) April 13, 2023