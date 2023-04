Revelan autopsia de Aaron Carter: murió tras inhalar gas comprimido y tomar Alprazolam

Este martes, se publicó el informe forense que revela las causas del fallecimiento de Aaron Carter. En él se informó que el artista inhaló gas comprimido y tomó Xanax (Alprazolam) antes de su muerte.

En detalle, Carter inhaló difluorometano y se tomó un frasco de benzodiacepinas lo que provocó que el artista se ahogara en la tina de su casa de Lancaster, California, el 5 de noviembre.

Sin embargo, su ex prometida y madre de su hijo, Melanie Martin sostuvo que tras la publicación del informe, aún hay detalles del fallecimiento de Aaron Carter que no le hacen sentido, según consignó TMZ.

“Los resultados de la autopsia no son un cierre para mí. El documento afirma que murió por ahogamiento, pero también agrega que llevaba una camiseta y un collar en la bañera, lo que no me hace sentido. ¿Por qué él estaría en la tina con la ropa puesta?. Aún sigo en estado de shock y extraño a Aaron cada día. No entiendo esta serie de eventos y este informe solo nos hace hacer más preguntas“, manifestó.

Por su parte, el informe revela que el artista quedó “incapacitado mientras estaba en la bañera debido a los efectos” de las drogas, quien finalmente, se deslizó bajo el agua y se ahogó”. En esa línea, se confirmó que “la muerte de Aaron se declara oficialmente accidental“.

Además, de acuerdo al reporte las autoridades encontraron varias latas de aire comprimido ‘Surf Onn‘ en un baño y un dormitorio. Asimismo, se constató la presencia de diversos frascos de medicamentos recetados en la casa de Carter.