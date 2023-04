Una tensa situación terminó de la peor manera en Argentina, luego de que el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, fuera agredido con golpes.

Todo esto se dio luego de la muerte de un colectivero de 65 años de la línea 620, quien falleció el pasado domingo en el sector de Virrey del Pino tras un intento de robo.

Según consigna Clarín, este hecho de violencia detonó en una paralización del servicio de buses, motivo por el cual Sergio Berni se dirigió al terminal para dialogar con los trabajadores.

Sin embargo, la autoridad trasandina fue recibida entre insultos y objetos, lo que encendió el ánimo de los conductores en el lugar, generando una intensa trifulca.

Diversos archivos audiovisuales dan cuenta de la lamentable situación ocurrida, donde el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires debió salir con un casco de bicicleta.

“Vine a hablar. Recién terminamos de detener a quien supuestamente es el autor… Estoy acá, primero porque entiendo el problema que están pasando todos los días”, declaró Berni antes del ataque.

Posterior a esto, el ministro bonaerense se trasladó al Hospital Médico Policial Churruca Visca para tratar sus lesiones.

Mataron a otro colectivero Daniel Barrientos de la linea 620… -Sergio Berni: "no te preocupes ya te lo arreglo" minutos más tarde se le complico.

El horno no esta para bollos. La solución es escuchar los reclamos de la gente, no figuretiar en helicóptero cuando ya es tarde. pic.twitter.com/B8Ty1EbsAC

— Marian_rq (@mariano_rq) April 3, 2023