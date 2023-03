Presidente Boric se reúne vía Zoom con su par ucraniano: “Seguiremos brindando en todos los espacios multilaterales para alcanzar la anhelada paz”

Este martes, el presidente Gabriel Boric se reunió vía Zoom con su par ucraniano Volodímir Zelenski para tratar temas como el apoyo de América Latina y la orden de detención de la Corte Penal Internacional (CPI) en contra del presidente ruso, Vladímir Putin, por crímenes de guerra.

“Sostuve una llamada con el presidente de Chile. Agradecí la cooperación en los foros internacionales. Discutimos una mayor consolidación del apoyo de América Latina. Elogiamos la discusión de la Corte Penal Internacional y mencionamos la creación de un tribunal especial”, tuiteo el presidente de Ucrania.

El mandatario chileno destacó el apoyo del Gobierno a Ucrania respecto a las consecuencias de la guerra que vive el país con Rusia desde hace más de un año. En este sentido, el jefe de Estado, Gabriel Boric, hizo hincapié en el trabajo conjunto por la tan anhelada paz.

“Hoy volvimos a encontrarnos con el Presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski. Conversamos sobre el curso de la guerra, el sufrimiento de un pueblo y la decisión de la CPI, además del apoyo que como Chile seguiremos brindando en todos los espacios multilaterales para alcanzar la anhelada paz”, escribió en su cuenta de Twitter el presidente chileno.

La relación bilateral ente ambos países se ha ido fortaleciendo a raíz de la guerra. De hecho fue en julio del año pasado que tras ataques rusos que provocaron bajas civiles, el mandatario nacional llamó al presidente Zelenski para expresar el apoyo humanitario por parte de Chile, por ende esta no es primera vez que el presidente Boric se comunica con Zelenski de manera telemática.

En un par de semanas, se realizará una reunión conjunta entre la Cámara y el Senado con el presidente ucraniano, luego de que el comité parlamentario de la Cámara de Diputadas y Diputados, exceptuando al Partido Comunista, aprobara la solicitud del Senado para realizar una sesión conjunta telemática con el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, la que está fijada inicialmente para el próximo 4 o 5 de abril.

Had a call with President of Chile @GabrielBoric. I thanked for cooperation at international fora. We discussed further consolidation of support from Latin America. We praised the ICC's decision & touched upon the creation of a Special Tribunal. Also discussed our #PeaceFormula.

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 21, 2023