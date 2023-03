El grupo dueño de Facebook e Instagram anuncia una segunda ola de despidos. Mark Zuckerberg informó que Meta eliminará otros 10.000 puestos de trabajo, luego de que despidieran a otros 11.000 en noviembre de 2022. La compañía también sacará de su estructura otros 5.000 empleos que están desocupados.

La decisión expone un fin del ciclo de contrataciones que realizaron las tecnológicas ante la gran demanda por la pandemia del covid. Entre las secciones que se verán afectadas por los recortes están las áreas de negocios y tecnología. Zuckerberg expresó que “puede llevar hasta finales de año completar estos cambios”.

El multimillonario había dicho en febrero que el presente año para Meta debe ser “de la eficiencia”. Mark Zuckerberg comentó en ese momento que buscarán una “organización más fuerte y ágil”. El grupo sumará la eliminación de unos 26.000 puestos de trabajo en un año, en su primer plan de despidos en 20 años desde su creación.

Los recortes en la plantilla de Meta implican una reducción del 24% de sus empleados. Al plan de despidos se suma una reducción en su esquema de contratación desde 2023. El titular de la tecnológica manifestó que buscan “mejorar los resultados financieros en un entorno difícil” y concretar una empresa “mejor”.

The New York Times da cuenta que el grupo también decidió que se cancelarán los “proyectos no prioritarios”. En su nuevo esquema laboral habían congelado todo tipo de contrataciones hasta el término del mes de marzo del presente año. El grupo de Facebook e Instagram tenía 87.000 empleados a tiempo completo.