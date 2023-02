Anciana muere atacada por un caimán tras intentar salvar a su perro

Una verdadera tragedia tuvo lugar en una comunidad para personas de la tercera edad de Spanish Lakes Fairways, en Florida, Estados Unidos, cuando una anciana murió rescatando a su mascota de un caimán.

El hecho sucedió mientras la mujer de 85 años paseaba junto a su mascota, la que fue atacada por el animal de 3,3 metros. La mujer intentó proteger a su perro, pero entonces el reptil decidió atacarla a ella, dejándola con graves heridas.

Pese a que testigos lograron socorrerla luego del ataque, la mujer terminó falleciendo producto de la gravedad de sus lesiones, salvándole la vida a su mascota.

BREAKING… ⁦@MyFWC⁩ on scene at Spanish Lakes Fairways in St. Lucie County capturing gator that may have attacked and killed resident walking their dog. ⁦@WPTV⁩ pic.twitter.com/Bwxgx2xTDH

— Jon Shainman (@JonShainman) February 20, 2023