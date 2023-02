Zelenski a un año de la guerra entre Rusia y Ucrania: sabemos que 2023 será la fecha de nuestra victoria

Este viernes se cumple un año desde la invasión de Rusia a Ucrania. Y Volodímir Zelenski, Presidente de Ucrania, se comprometió a luchar por la victoria en 2023. En la instancia, el Mandatario afirmó que habían demostrado ser invencibles en lo que tildó de “un año de dolor, tristeza, fe y unidad“.

“Sobrevivimos el primer día de la guerra total. No sabíamos qué nos depararía el mañana, pero comprendimos claramente que hay que luchar por cada mañana. Y luchamos”, dijo Zelenski a través de un video que fue compartido durante las primeras horas de la mañana de este viernes.

“El 24 de febrero, millones de nosotros hicimos una elección. No una bandera blanca, sino la azul y amarilla. No huyendo, sino enfrentando“, indicó Zelenski a través de su cuenta de Twitter.

“¡Sabemos que 2023 será el año de nuestra victoria!”, agregó el Presidente de Ucrania.

On February 24, millions of us made a choice. Not a white flag, but the blue and yellow one. Not fleeing, but facing. Resisting & fighting.

It was a year of pain, sorrow, faith, and unity. And this year, we remained invincible. We know that 2023 will be the year of our victory! pic.twitter.com/oInWvssjOI

