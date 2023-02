Biden y polémica con China por presunto espionaje: “Si amenaza nuestra soberanía, actuaremos para proteger a nuestro país”

El pasado martes, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, cumplió con su deber constitucional y dio cuenta al Congreso del estado de la Unión, en donde abordó diversos temas, entre ellos, la polémica con China.

Esta comenzó cuando se detectó hace unos días un globo aerostático que sobrevoló recintos militares, el cual resultó tener procedencia china, y que fue derribado tras ser encontrado.

Al respecto, Joe Biden fue enfático en señalar que “si China amenaza nuestra soberanía, actuaremos para proteger a nuestro país“.

Además, declaró ante el Congreso que “antes de que yo llegara al cargo, se contaba que la República Popular China estaba aumentando su poder y que Estados Unidos estaba cayendo en el mundo. Ya no es así. He dejado claro al presidente Xi que buscamos la competencia, no el conflicto“.

“No me disculparé por invertir para hacer fuerte a Estados Unidos, invertir en la innovación estadounidense, en industrias que definirán el futuro y que el Gobierno de China pretende dominar”, aseveró.

En esa línea, Biden afirmó que “hoy estamos en la posición más fuerte en décadas para competir con China o con cualquier otro país del mundo. Me comprometo a trabajar con China allí donde pueda hacer avanzar los intereses estadounidenses y beneficiar al mundo”.

“Pero no se equivoquen: como dejamos claro la semana pasada, si China amenaza nuestra soberanía, actuaremos para proteger a nuestro país“, cerró el presidente de EE. UU.

Esta polémica entre China y Estados Unidos desencadenó que la visita a Beijing del secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, fuera cancelada.