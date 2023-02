EE. UU. ofrece ayuda para combatir incendios: “Suministraremos ayuda adicional en los próximos días y semanas”

La ministra de Relaciones Exteriores, Antonia Urrejola, confirmó a través de su cuenta de Twitter que Estados Unidos (EE. UU.) afirmó que enviará recursos adicionales para apoyar en el combate de los incendios que se están viviendo en el sur del país.

Urrejola agradeció el compromiso del país norteamericano, que forma parte de la ayuda internacional de naciones como Argentina, Paraguay, Perú, Brasil, Colombia, Venezuela, Ecuador, México, España y Portugal.

“Estados Unidos y Chile tienen una larga historia de colaboración para prevenir y combatir incendios forestales. Apoyamos a Chile y suministraremos ayuda adicional en los próximos días y semanas”, dijo en cuenta de Twitter, Antony Blinken, Secretario de Estado estadounidense.

Urrejola, por su parte, respondió el mensaje de Blinken: “¡Muchas gracias por la solidaridad y cooperación de su gobierno y la gente de su país! ¡Sentimos que no estamos solos!”.

— Antonia Urrejola (@UrrejolaRREE) February 6, 2023