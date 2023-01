“Poca seguridad y privacidad”: aseguran que la Unión Europea buscaría la prohibición de TikTok

Con más de 3 mil millones de usuarios TikTok es una de las redes sociales más descargadas por las personas en internet a través de todo el mundo. Sin embargo, la plataforma podría perder una buena parte de sus consumidores, ya que la Unión Europea (UE) buscaría prohibir la aplicación en el continente.

Actualmente, la plataforma se encuentra prohibida en países como India, Bangladesh, Azerbaiyán y en 20 estados de Estados Unidos. A ellos se le podrían sumar varios países más correspondientes a la Unión Europea.

El motivo por el cual la Unión Europea tomaría la medida de impedir que usuarios descarguen TikTok sería por la Ley de Servicios Digitales (DSA). Específicamente si es que la empresa asiática no cumple con las normas y reglamentos que la ley solicita.

De acuerdo al medio Gizmochina, el CEO de la plataforma audiovisual, Shou Zi Chew, fue advertido por el comisionado de la UE Thierry Breton mediante una videollamada donde le habría expresado que utilizaría todos los medios posibles para “salvaguardar la privacidad de sus ciudadanos y, si es necesario, prohibirá la aplicación”.

La escasa política de privacidad de TikTok sería uno de los puntos que los gobiernos de la Unión Europea tendrían en cuenta para prohibir la plataforma. Puesto a que provoca poca seguridad y privacidad en los datos de los usuarios.

Además, hay un motivo que se suma a los temas relacionados con la poca seguridad de los datos de las personas. También estarían los problemas de afectación a la salud mental de los mismos. Es por ello que el comisionado Breton también advirtió sobre ello al empresario de la plataforma.

“No es aceptable que, detrás de funciones aparentemente divertidas e inofensivas, los usuarios tarden segundos en acceder a contenidos nocivos y a veces incluso potencialmente mortales”, fueron las palabras que Breton le manifestó al CEO de la empresa asiática.

La DSA entró en vigor en noviembre del 2022 y es una de las principales medidas de la UE para regular los contenidos de las plataformas de internet. Es por ello, que las aplicaciones que no se ajusten a la ley podrían verse afectadas también a multas monetarias de hasta un 6% de la facturación global anual de las empresas.

With younger audiences comes greater responsibility.

As a platform reaching millions of young Europeans, #TikTok has to fully comply with EU law, notably the #DSA.

I asked TikTok CEO Shou Zi Chew to demonstrate, as soon as possible, not only efforts but results. pic.twitter.com/3B8yGaIQp2

— Thierry Breton (@ThierryBreton) January 19, 2023