¡Recibió respuesta! hombre comparte carta de amor que recibió hace 20 años

Un hombre en Argentina, compartió una particular imagen en Twitter: una carta de su primera polola que recibió hace más de 20 años.

Sin embargo, Sebastián no esperaba que lograría saber de Ana Laura, su pareja en el 2001 y con quien perdió contacto a mediados de 2002.

Buscando unos papeles en casa encontré una carta de mi primera novia a los 19 años. Anita dónde quieras que estés te mando un beso grande y ojalá seas feliz. pic.twitter.com/Uw3hCNpnfr — Julian Carax 🦊 (@SebaGranate) January 15, 2023

“(La carta) la encontré buscando un papel que necesitaba para presentar en un trabajo, un certificado, y me acordé de que tenía una caja de metal guardada en el placard. La leí toda y me trajo un montón de imágenes a la cabeza de esa época”, contó Sebastián al medio trasandino La Nación .

Sebastián y Ana Laura tenían 19 y 18 años, respectivamente cuando comenzaron su relación. “La vida nos llevó por diferentes lugares y solo conservo a dos del grupo. Fue muy lindo encontrar la carta”, dijo el argentino.

“Tengo a Anita sentada al lado”

El tuit de la carta de amor, fue seguido por los cibernautas, quienes esperaban que la remitente apareciera. Fue entonces, cuando una usuaria de la red social escribió que conocía a Ana.

“Una compañera de trabajo estaba contando que un exnovio publicó una carta de cuando eran chicos. Até cabos y ella acaba de confirmarlo: Tengo a Anita sentada al lado”, decía la publicación. “Confirmo, es muy linda y sigue siendo buena gente”, agregó la mujer.

“No te puedo creer, mándale un beso grande”, respondió Sebastián, sorprendido por la respuesta. A lo que la mujer respondió que Ana laura no usaba Twitter.

Aaaaaaaaaaaaaaaa una compañera de trabajo estaba contando que un ex novio publicó una carta de cuando eran chicos. Até cabos y ella acaba de confirmarlo: Tengo a anita sentada al lado. Confirmo, es muy linda y sigue siendo buena gente. — amei (@ameijardin) January 16, 2023

“Quédate tranquilo que ella está bien”

La historia no finalizó ahí. Sebastián comentó que la actual pareja de su expolola le habló por mensaje privado por Twitter: “Pasó algo muy loco. Me llegó un mensaje privado por Twitter y me habló un hincha de Lanús, yo también lo soy, y me contó que es la pareja de Ana, que tienen una nena de 6 años.

“Me dijo: “Quédate tranquilo que ella está bien”. Le mandé un beso, que sean muy felices, ya que no sabía que era madre. Además, le dije “aguante Lanús”. Un pibe macanudísimo”, señaló el argentino.