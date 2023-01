Un accidente carretero en China deja al menos 17 personas fallecidas y otras 22 heridas. La tragedia se produjo la madrugada de este domingo en la provincia de Jiangxi. Las informaciones indican que un camión impactó a un grupo de vehículos en una ruta del condado de Nanchang.

La prensa de China da cuenta que cerca de las 01:00 hora local el camión chocó contra una procesión funeraria, quienes realizaban una ofrenda junto a la carretera. El cortejo fúnebre hacía una pausa en su ruta al crematorio. Se informa que “los heridos fueron enviados al hospital”.

El Canal CCTV informó que según la autoridades “el accidente causó 17 muertes, 22 personas fueron heridas”. El medio estatal aseveró que se trataba de un “importante accidente de carretera”. Una fuente explicó que “la causa del accidente está bajo minuciosa investigación”.

Un periódico detalla que la mayoría de los muertos y heridos asistían a la ceremonia. Un sobreviviente relató que el camión los impactó por detrás del cortejo y siguió avanzando hasta el coche fúnebre. El sujeto llamado Gong dijo que su mujer había fallecido en el accidente.

Luego de que se produjera el accidente carretero, la policía de Nanchang emitió alertas a los conductores por la presencia de “niebla”. El aviso recalcaba que “la visibilidad de conducción es precaria. Hay baja visibilidad, lo que fácilmente puede causar accidentes de tráfico”.

Horrible accident: 17 killed, 22 injured in road traffic accident in eastern China #Nanchang #China #jiangxi #accident pic.twitter.com/KdF2Mr7zUU

The scene of a major traffic accident in Nanchang #中国疫情 #中国这十年 pic.twitter.com/L3y8ixa864

