La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) está evaluando pedir ayuda a SpaceX para rescatar a los astronautas rusos que se encuentran varados en la Estación Espacial Internacional o en la ISS por sus siglas en Inglés.

“Hemos hecho algunas preguntas a SpaceX sobre su capacidad para traer tripulantes adicionales en su nave Dragon si es necesario, pero ese no es nuestro enfoque principal en este momento”, comentaron desde la NASA.

No obstante, el plan central es traer a los cosmonautas atrapados en la nave Crew Dragon acoplada en la ISS la que se encuentra operativa, pero no se sabe si esta tendrá la capacidad de traer a toda la tripulación o si en caso contrario sería necesario enviar otra nave.

Los cosmonautas rusos Sergey Prokopyev y Dmitry Petelin, y el astronauta de la NASA Frank Rubio, llegaron en septiembre en la nave Soyuz MS-22 en la que regresarían en marzo de este año. Sin embargo, debido a una falla en el vehículo espacial, no existe claridad sobre cuando podrán regresar.

Según lo estipulado en FayerWayer, la fuga de refrigerante en el módulo acoplado de la Soyuz MS-22, no había captado la atención de la tripulación hasta el 14 de diciembre, cuando los tripulantes rusos se preparaban para una caminata espacial cuando se disparó el sistema de alertas.

Problem with Soyuz MS-22 on the ISS right now! pic.twitter.com/V4Ymvnn2D1

— Chris Bergin – NSF (@NASASpaceflight) December 15, 2022