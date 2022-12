Congreso peruano rechaza adelantar las elecciones en medio de crisis política

Este viernes, el Congreso de Perú no aprobó el dictamen de la ley de reforma constitucional que planteaba el adelanto de elecciones generales para diciembre del 2023 y el recorte de los mandatos presidencial y parlamentario para el 30 de abril del 2024.

El proyecto necesitaba 87 votos, sin embargo, solo obtuvo 49, marcado 25 abstenciones y 33 preferencias en contra. Esto, pese a la grave crisis social que azota al vecino país desde la destitución y arresto del expresidente Pedro Castillo.

La Defensoría del Pueblo comunicó esta mañana que existen al menos 17 manifestantes fallecidos en las protestas contra el Gobierno y otras seis personas murieron en accidentes de tránsito y hechos vinculado a los bloqueos de carreteras.

El expresidente de Perú, Martín Vizcarra, que sucedió a Pedro Pablo Kuczynski tras su destitución en 2018, y que también fue “vacado” por el Congreso en 2020 por “permanente capacidad moral”, utilizó sus redes sociales para criticar el rechazo a las elecciones.

Vizcarra acusó que los parlamentarios “No quieren irse” y dijo que “La patria no les perdonará el daño que están causando“.

Ahora si está claro, el Congreso es el principal culpable de no implementar la solución a la grave crisis que estamos atravesando, solo 49 votos de los 87 necesarios. No quieren irse. La patria no les perdonará el daño que están causando. pic.twitter.com/UbNgsXyoOY

— Martín Vizcarra (@MartinVizcarraC) December 16, 2022