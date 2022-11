Presidente de Ucrania tras supuesta caída de misiles rusos en Polonia: “Debemos actuar”

Este martes Polonia informó la caída de dos misiles en el sector de Przewodów, cercano a la frontera con Ucrania, ataque que dejó al menos dos personas muertas y del cual sería responsable Rusia.

Debido a esto, el primer ministro polaco, Mateusz Morawiecki, convocó de emergencia al Comité del Consejo de Ministros para la Seguridad Nacional.

En la misma, el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, comentó esta caída de misiles en Polonia y por medio de un video, afirmó que “el terror no se limita a nuestras fronteras”.

“Misiles rusos golpean Polonia (…) en territorio de la OTAN. ¡Este es un ataque con misiles rusos contra la seguridad colectiva! Esta es una escalada muy significativa. Debemos actuar”, señaló el mandatario ucranio.

“Quiero decirles ahora a todos nuestros hermanos y hermanas polacos: ¡Ucrania siempre los apoyará! ¡El terror no liberará a la gente! ¡La victoria es posible cuando no hay miedo! (…) Rusia nos está aterrorizando a nosotros y a todos los que puede alcanzar”, agregó Zelenski.

En tanto, el Pentágono en Estados Unidos no ha confirmado ni descartado que exista responsabilidad del Kremlin. “No tengo ningún dato que corrobore que ha habido un bombardeo con misiles” en territorio polaco, señaló el vocero del Departamento de Defensa de EE.UU., el general de brigada Pat Ryder.

Zelensky: “Terror is not limited to our national borders. Russian missiles hit Poland. … To fire missiles at NATO territory. This is a Russian missile attack on collective security! This is a very significant escalation. We must act.” pic.twitter.com/0T85fpEqLS

— Christopher Miller (@ChristopherJM) November 15, 2022