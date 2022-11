Volodímir Zelenzki, presidente de Ucrania: “La anexión rusa de los territorios ucranianos anula toda posibilidad de diálogo”

“Si ellos se retiran y reconocen que están terriblemente equivocados, entonces podemos encontrar un formato para el diálogo”. Con estas palabras, el presidente Volodímir Zelenzki se refirió, en entrevista con El País, a los poco más de ocho meses desde el inicio de la guerra y la invasión de Rusia a Ucrania.

Lo más reciente ha sido la anexión de Donestk, Lugansk, Jersón y Zaporiyia por parte del gobierno de Vladímir Putin. La ONU calificó esta situación de “ilegal” y Ucrania se niega a sentarse a la mesa por la paz si las tropas rusas no se retiran del país.

“Vemos una intención muy concreta de ocupación y destrucción de Ucrania. ¿Qué tengo que decirle a una persona que quiere simplemente destruirnos? No tendría sentido esa conversación”, expresó Zelenzki. “La gota que colma el vaso, en la que (Rusia) anula todas las posibilidades de diálogo, son los referendos de anexión”.

En esa línea, el presidente de Ucrania afirmó que “si los rusos se retiran y reconocen que están terriblemente equivocados, si es que se puede hablar de error ante todo esto, entonces podemos encontrar un formato para el diálogo. Pero si nosotros vamos a seguir sacrificando miles de vidas para que se desocupe nuestro territorio, creo que esto impide el proceso (de diálogo) durante años”.

El papel de Estados Unidos y la UE

Por otra parte, Volodímir Zelenzki conversó con El País sobre la participación que ha tenido Estados Unidos como principal aliado. Allí también hay batallas, pero de orden político: pronto se realizarán las “elecciones de medio mandato”, en el que habrá un recambio en el Capitolio.

Sobre este punto, Zelenzki remarcó que “no veo ningún riesgo en lo que respecta al apoyo a Ucrania por parte de la sociedad americana. Nosotros respetaremos su elección, pero creo que ellos también respetarán la elección de su propio pueblo a favor de ayudar a Ucrania, a favor de luchar por la democracia, la libertad, el derecho internacional y humanitario”.

Respecto de la situación en Europa y con énfasis en la postulación de Ucrania a la Unión Europea, el mandatario indicó que “la guerra empezó porque Rusia no nos considera un país independiente, un país europeo. Lo mismo pasará en Bielorrusia, donde la gente también quiere ser independiente. ¿Por qué en Rusia se ha de decidir cómo deben vivir en Bielorrusia? No todos los países han de pasar por este calvario que estamos viviendo nosotros, y Rusia no se lo va a poner fácil a Bielorrusia, a Moldavia o a Georgia”.

“Espero que los líderes de la UE no tengan miedo”, sostuvo Zelenzki, en alusión a los países que “no quieren acelerar el proceso” de integración. De todos modos, apuntó tajantemente a que “Ucrania será miembro de la UE, y no quiero decir tarde o temprano porque considero que ya es tarde”.