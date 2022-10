Un puente colgante ubicado en el estado occidental de Gujarat, India, se derrumbó durante esta jornada de domingo. Al menos 30 personas murieron producto de este siniestro, mientras que hay decenas de heridos e incluso se habla de personas desaparecidas.

Según los antecedentes, más de 400 personas se encontraban arriba del puente, que cruza el río Machhu en la localidad de Morbi, en India. La televisión local muestra imágenes en las que se ve a decenas de personas aferradas a los cables de esta construcción, mientras los equipos de emergencia buscaban rescatarlos.

Las estructuras cedieron y muchos cayeron al río, muriendo producto del impacto o por ahogamiento.

El puente tiene 230 metros y fue construido en el siglo XIX, durante el dominio británico. Cabe señalar que estuvo cerrado por renovación durante seis meses y fue reabierto al público la semana pasada.

Suspension Bridge in BJP’s Gujarat collapsed. More than 400 people fell into water and got injured!

To be noted that, this bridge was renovated & opened just 5 days ago.

This is Gujarat’s development 👇 pic.twitter.com/8IQi9LHwZR

— YSR (@ysathishreddy) October 30, 2022