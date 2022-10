Avión que partió desde Santiago hacia Asunción atravesó una tormenta y aterrizó con daños mecánicos

Fue un vuelo del terror para 48 pasajeros que se trasladaron desde Santiago hacia Asunción durante la jornada del miércoles. Recientemente, se conocieron los detalles del avión Latam que atravesó una fuerte tormenta que se presentó en pleno viaje.

Estaba previsto que la nave aterrizara en la capital de Paraguay. Sin embargo, el vuelo LA1325 se desvió para arribar en Foz de Iguazú y así llegar a Asunción con daños mecánicos, especialmente en la trompa del avión.

Según medios locales citados por Infobae, el avión de Santiago a Asunción con sus 48 pasajeros logró llegar de manera segura. Sin embargo, los registros audiovisuales de este vuelo se convirtieron en virales, en especial por las reacciones de los mismos tripulantes.

Tremendas imágenes. Así quedó el avión de Latam, que partió desde Santiago y logró aterrizar anoche en el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi Momentos de terror vivieron los pasajeros durante la tormenta pic.twitter.com/WtYklL6uih — Hernán Rodriguez (@HernanRSotelo_) October 27, 2022

“Entramos en pánico”

Pabla Thomen, una exmodelo conocida en Paraguay, contó a Monumental Radio los minutos de pánico que vivió en el avión. “Estoy temblando porque ahora recién pude desahogar y llorar. Acá estamos asimilando todo esto. A 30 minutos de llegar a Asunción sentimos la turbulencia. En Foz no pudimos bajar, abrieron al menos la puerta para que entre viento”, expresó.

Agregó en su relato que “entramos en pánico, el piloto nos dice que nos preparamos para un aterrizaje forzoso. Escuché eso con mi hija, sola. Nos preparamos para posición de impacto. Mi hija era la más vulnerable. Se me desabrochó mi cinturón de seguridad y pedí socorro”.

Y continuó: “Un hombre se apiadó de mí y me ayudó a colocar el cinturón. Mi hija le abrazó porque pensó que era su papá. Gracias a Dios nunca llegó el impacto. Yo pensé que el freno no funcionaba y que nos fuimos al carajo. Recién ahora puedo llorar porque no podía presentar todo mi miedo a mi hija. Estoy con ataques de pánico”.

A través de un comunicado, Latam Paraguay señaló que “tanto los pasajeros como la tripulación se encuentran en buenas condiciones”.