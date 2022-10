“No sería lo correcto”: Boris Johnson renuncia a ser candidato a primer ministro

Este domingo, el exprimer ministro británico, Boris Johnson, descartó postularse como nuevo jefe de gobierno en la búsqueda de reemplazo al efímero mandato de Liz Truss, por lo que le deja el camino abierto al exministro de economía, Rishi Sunak.

Mediante un comunicado, Johnson anunció hoy que “desgraciadamente, en los últimos días he llegado a la conclusión de que simplemente no sería lo correcto (postularse)”, esto pese al amplio apoyo con el que contaba desde el Partido Conservador.

“No se puede gobernar con eficacia si no hay un partido unido en el parlamento”, agregó en el discurso.

En la misma línea, el expremier del parlamento británico argumentó su decisión: “Me temo que lo mejor es que no permita que mi nominación siga adelante y comprometa mi apoyo a quien tenga éxito. Creo que tengo mucho que ofrecer, pero me temo que simplemente no es el momento adecuado”, zanjó.

Pese a que Boris Johnson dimitió a su cargo en julio pasado, reconoció que le hubiese gustado volver al poder. Sin embargo, reconoció que actualmente el Gobierno debe concentrarse en resolver los problemas económicos que afrontan las familias en el Reino Unido.