Lula Skywalker: Mark Hamill y su apoyo a la candidatura de Lula da Silva en Brasil

Ad portas de las elecciones presidenciales en Brasil, el actor estadounidense Mark Hamill mostró su respaldo a la candidatura de Lula da Silva, quien lidera las encuestas.

Conocido por interpretar a Luke Skywalker en Star Wars, el actor hizo eco de su trayectoria en la afamada película y envió un mensaje a los electores brasileños.

“El futuro es de ustedes, Brasil”, escribió en su cuenta personal de Twitter, acompañando el tuit de imágenes en las que se puede leer “Lula presidente” y “Lula Skywalker”.

The future is YOURS, Brasil. 🇧🇷 pic.twitter.com/A8p1uu5gHW — Mark Hamill (@MarkHamill) October 1, 2022

Tras la publicación, cientos de brasileños reaccionaron positivamente al gesto.

De hecho, la misma esposa del candidato, Rosangela ‘Janja’ da Silva respondió a la publicación con la icónica frase de la cinta: “May the force be we us“, que se traduce a “que la fuerza este con nosotros”.