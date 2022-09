Este domingo, un terremoto de magnitud 6,9 sacudió a Chishang, en el sureste de Taiwán, el cual tuvo una profundidad de solo 10 kilómetros y provocó diferentes daños en estructuras.

Según indicó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), existen probabilidades de que se generen olas riesgosas de tsunami a lo largo de las costas en un radio de 300 kilómetros (186 millas).

Por su parte, la Agencia Meteorológica de Japón emitió una advertencia de tsunami para la isla de Miyako en el Mar de China Oriental, pero más tarde descartaron riesgo de olas altas.

De momento se ha reportado la muerte de solo una persona, un hombre trabajador de una fábrica de cemento en el municipio de Yuli, cercano al epicentro del sismo.

El sismo ha generado varias réplicas. Asimismo, provocó el derrumbe de tres edificios, un tren descarrilado y graves daños en carreteras y vías.

En las redes ya se han viralizado distintos registros que muestran los efectos del repentino terremoto, donde uno de ellos destacó porque muestra a un grupo de deportistas que lograron escapar a solo segundos de que el techo del gimnasio se derrumbara.

The ceiling of a sports centre collapsed in Taoyuan, Taiwan during a 6.9 magnitude earthquake.

— Sky News (@SkyNews) September 18, 2022