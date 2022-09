Impactante caída de rueda giratoria en un parque de diversiones en India

Durante las últimas horas se ha viralizado el video de una rueda giratoria que tuvo una impactante caída de más de 20 metros al presentar un problema técnico.

El accidente sucedió en un parque de diversiones de Mohali, India. Cuando las personas se encontraban disfrutando de las diferentes atracciones, ocurrió este horrible accidente que fue captado por los presentes.

Se trata de uno de los miedos más recurrentes de quienes se suben a este tipo de atracciones mecánicas. Una falla hizo que la rueda cayera estrepitosamente.

Según los reportes de medios locales, en ese momento había 50 personas en el juego. De todos ellos, al menos 16 resultaron heridos y se encuentran hospitalizados. Entre ese grupo se encuentran algunos niños.

A pesar de la gravedad del accidente y lo espantoso que resulta una caída de 20 metros, los informes oficiales descartan que haya personas en estado de gravedad con riesgo vital.

En las imágenes compartidas por Nikhil Choudhary, periodista de la India, se puede apreciar cómo los sujetos se azotan y rebotan en su sitio dentro del juego.

Si bien aún no se logra identificar la razón específica, se apunta a una clara falla mecánica. Además, los testigos indicaron que “los que manejaban el juego se esfumaron sin brindar ningún tipo de asistencia o explicación“.

Live Visual of swing breaking in #Mohali phase 8, Many people got injured. Around 16 women & kids were hospitalised after the incident. pic.twitter.com/bay5IfzHLB

— Nikhil Choudhary (@NikhilCh_) September 4, 2022