Un emocionante gesto tuvieron alumnos de la escuela secundaria YULA Boys de Los Ángeles, California con su profesor de matemáticas que viajaba cuatro horas para llegar a enseñar al establecimiento.

Y es que Julio Castro, de 31 años, el profesor en cuestión, viajaba todos los días en scooter y bus de acercamiento desde su domicilio en Santa Clara hasta Los Ángeles, donde se ubica la escuela.

De esta forma, se tenía que levantar a las 4:30 AM y luego del trabajo llegaba a su hogar cerca de las 21:30, por lo que le quedaba muy poco tiempo para estar con su familia y sus tres hijos pequeños.

El reconocimiento por su vocación

El pasado viernes el docente se llevó una enorme y grata sorpresa cuando llegó a la escuela y vio que había una celebración: estaban festejando en honor a él.

Según consignó Los Angeles Time, un grupo de estudiantes comenzó una colecta de dinero para comprar un auto al profesor Castro, como muestra de agradecimiento por su sacrificio y su preocupación para enseñarles. Los alumnos incluso señalaron que “ayuda a jóvenes que no son de su clase”.

Es así como lograron recaudar más de 30 mil dólares, monto que utilizaron para comprarle un Mazda 3 al profesor de matemáticas.

Incluso, les alcanzó para costearle un año de seguro de vida y bencina para que pueda movilizarse.

“Siempre les dije, cuando la vida no sale como queremos, ¿qué hacemos? No vamos a llorar, no hay que quejarse. Simplemente, agradecer lo que se tiene y seguir adelante. Y un día sucederán cosas buenas“, comentó emocionado Castro.