Las autoridades de Crawford suspendieron a tres policías por agredir a un detenido que tenían inmovilizado. Los agentes golpearon brutalmente al hombre que habían capturado. El hecho ocurrido en Estados Unidos se difundió en las redes sociales.

Una usuaria de Tik Tok difundió el video que registrara frente a un local comercial. El gobernador de Arkansas, Asa Hutchinson, aseguró que se investigará lo ocurrido. Dos de los policías involucrados en la golpiza son ayudantes del sheriff de Crawford y el tercero es de Mulberry.

Las imágenes muestran que un policía mantiene inmóvil al detenido, mientras otro le da patadas en el cuerpo y el tercero le golpea reiteradamente su cabeza. Los agentes aseguran que el detenido intentó huir y que incluso agredió a uno de los oficiales al ser capturado.

National Public Radio indica que Naomi Johnson difundió el vídeo aclarando que “mi hermana presenció esto hoy”. El registro se retiró de la red, pero fue difundido por periodistas estadounidenses. El jefe de la Policía de Crawford, James Damante, informó la suspensión de los agentes.

La policía de la localidad de Alma recibió el aviso de que un sujeto estaba amenazando al empleado de una tienda. El hombre salió del local y se fue en bicicleta, hasta que fue interceptado por los agentes. El acusado se encuentra bajo custodia tras ser llevado a un hospital.

#BREAKING: Arkansas State Police launch investigation into this incident, captured on camera, outside a convenience store in Crawford County. ASP says two county deputies and a Mulberry police officer were involved. #ARNews

**WARNING: GRAPHIC VIDEO / No audio** pic.twitter.com/dYE0htfAsf

— Mitchell McCoy (@MitchellMcCoy) August 21, 2022