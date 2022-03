Denuncian brutal golpiza a ex Mekano Romina Sáez: Terminó grave tras golpes con bate de béisbol

Fue una golpiza brutal. La madre de Romina Sáez, exparticipante de Mekano, denunció en Hola Chile el serio problema que vivió la joven hace algunos días.

Margarita, la madre de la recordada figura de TV, contó todo en La Red, donde incluso mostraron imágenes del conflicto que protagonizaron con los arrendatarios de su departamento, a quienes habrían querido desalojar por no pagarles el dinero correspondiente.

“Las amenazas comenzaron hace un mes atrás con unos tipos que ellos conocen, que son personas que están acostumbradas a esto, porque la gente me alegó mucho, ya que consumían drogas y hacían fiestas”, fue parte de lo que reveló la progenitora en pantalla.

Y agregó que, cuando fueron, “trato de entrar a la reja, y Romina me dijo que no lo hiciera porque me podían hacer algo. Me quedo parada en la puerta cuando siento que a mi hija la golpean con la reja, ya que la tipa viene y abre la puerta con una patada y la agrede en el pecho”.

Romina Sáez, con secuelas

Así, la mujer relató que “la miro, corro y sale el tipo detrás de mí, mientras la mujer le da una patada, en tanto el sujeto se mete entre medio para pegarle en el pecho con la puerta también”.

Luego, señaló que “Romina se trató de parar y viene el individuo para darle un combo tremendo. Yo jamás había visto que le pegaran a una mujer de esa forma. Después la arrastra de los pies y viene su compañera, se baja de la camioneta con un bate y la agrede en la cabeza”.

La mamá de Romina manifestó que “esperamos casi dos horas con Romina en el suelo sangrando, porque yo no podía manejar porque estaba muerta de nervios. Luego llegan dos hijos de mi vecina, y ellos me ayudan a llevarla a la posta. De ahí la subieron al auto con otros vecinos”.

Después vino lo peor, cuando la trasladaron de un servicio de urgencia al Hospital Barros Luco. “La suben a la camilla, yo me siento al lado de ella y cuando está ahí comenzó a convulsionar, tras eso llaman a la doctora, se sube a la ambulancia para verla… Cuando salimos del lugar, a los dos minutos, la empiezan a ver y se dan cuenta que no tenía pulso, ni latidos del corazón, y escuché que dicen que era un paro cardiorrespiratorio, y comienzan a hacerle un RCP (reanimación cardiopulmonar), imagínate, ver cómo mi hija se moría”.

Margarita comentó que Sáez “podría quedar con secuelas, y eso es lo que me tiene mal, tiene un TEC cerrado, le dieron dos paros cardiorrespiratorio en la ambulancia, ella tiene puntos en la cara por un corte tremendo. No puede abrir sus ojos”.

Una terrible agresión a la ex Mekano, que se está investigando en la justicia, ya que como en toda historia hay dos versiones y los arrendatarios también argumentaron que fue Romina quien los “acosó” y provocó los hechos, por lo que ahora figuran todos como imputados por “lesiones menores”.