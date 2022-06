Un increíble hallazgo de una cría mamut se dio en Canadá. El animal, casi perfectamente conservado, pertenece a la edad de hielo, con un data estimada de 30.000 años. Sus restos fueron descubiertos debajo del permafrost, al sur de Dawson City, en el territorio del Yukón.

“Es magnífico y es uno de los animales momificados de la era del hielo más increíbles descubiertos en el mundo”, dijo el paleontólogo Grant Zazula, en un comunicado del gobierno del territorio Yukón, fronterizo con Alaska.

What an amazing discovery! The Yukon has always been internationally renowned for ice age and Beringia research. This mummified woolly mammoth is the most complete mummified mammoth found in North America! https://t.co/HVrglXcW8i pic.twitter.com/BG256K2Xe8

— Ranj Pillai (@RanjPillai1) June 25, 2022