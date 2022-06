Un profesor que golpeó a un alumno por realizar bullying en contra de un compañero, fue absuelto de todos los cargos que le habían sido imputados. Esto sucedió en la ciudad de Piura, al norte de Perú.

Según consigna el medio peruano La República, el docente, de nombre Daniel Mendiola, que ejercía labores pedagógicas en el establecimiento San Felipe, había sido apartado transitoriamente de sus funciones. Tras ser absuelto, podrá seguir haciendo clases en el mismo lugar.

“Sé que me van a despedir, o tal vez hasta me lleven preso, pero yo ya no podía seguir viendo tal injusticia, semejante abuso contra un indefenso. No me arrepiento de nada”, comentaba Mendiola antes del fallo.

Mendiola era acusado de golpear a un estudiante con una correa por una aparente conducta de hostigamiento de este en contra de otro adolescente, hecho que fue confirmado por imágenes y videos. Sin embargo, y fuera incluso de su pronóstico, el profesional de la educación zafó de todo cargo. De inmediato, agradeció la decisión judicial, calificándola como “todo un precedente”.

“Demostremos que todavía podemos confiar en que el bien siempre vence al mal. Como profesor, me comprometo a seguir impartiendo una buena educación. Gracias a todos los padres que me respaldaron y pidieron justicia por mí. En serio, muchas gracias. Dios lo bendiga”, comentó tras el fallo.

Respaldo del establecimiento al profesor

Por su parte, el director del establecimiento respaldó el actuar del profesor y confirmó que el estudiante que hacía bullying fue expulsado.

“No toleraremos actos de acoso o maltrato escolar entre alumnos. Nuestro deber es educar y no permitir abusos de este tipo”, agregó el director del San Felipe.

En tanto, Mendiola agradeció el apoyo de directivos del establecimiento que respaldaron su actuar en contra de un estudiante.

“A los directivos de esta honorable institución por comprender mi situación y hacer justicia, tal como lo hice yo. Que esto quede como precedente para que todos sepan que aún podemos cambiar, que todos sepan que ser profesor no sólo es hacer llenar cuadernos, sino también enseñar y cultivar los verdaderos valores”, comentó Mendiola.