Luego de declararse culpable, Naasón Joaquín García, el líder de la Iglesia La Luz del Mundo, ha sido sentenciado a 16 años y ocho meses de cárcel por abuso sexual infantil.

Según El País, un juez ha aceptado este miércoles el acuerdo entre la Fiscalía de California y los abogados de Naasón Joaquín García. El sujeto confesó haber obligado a dos niñas a tener sexo y otro cargo por haber cometido actos lascivos con una menor a cambio de librarse de ir a juicio en Estados Unidos.

Cinco denunciantes, casi todas menores de edad al momento en que ocurrieron los abusos denunciados, esperaban que el juicio les diera la oportunidad de contar por primera vez su historia.

“Estoy aquí para recordarte todas las cosas enfermas que me forzaste a hacer y que no he sido capaz de olvidar”, ha relatado entre lágrimas una víctima. “Abusaste de mí de las maneras más enfermas posibles. Me destruiste la vida”, encaró otra de las víctimas a García, durante el juicio.

Confesión previa al juicio

La confesión de Joaquín García se produjo el viernes pasado. Esto a menos de 72 horas antes de que iniciara el juicio en un tribunal de Los Ángeles. La confesión supuso todo un giro, en el mayor caso que se recuerde contra un religioso mexicano. El líder de La Luz del Mundo admitió su culpabilidad en solo tres de 19 cargos que se le imputaban. Originalmente, era acusado de 36 delitos.

Según la Fiscalía General de California, estos delitos habrían ocurrido entre junio de 2015 y junio de 2019 en el condado de Los Ángeles. Ahí, García y otros colaboradores de la iglesia se habrían aprovechado de sus posiciones dentro de la iglesia para concretar sus fechorías.