El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció que enviarán sistemas de misiles avanzados a Ucrania. El mandatario norteamericano aseveró que serán para atacar “objetivos claves” de las fuerzas rusas. Se trata del envió de armamento de guerra de última generación para el gobierno de Kiev.

Biden aseguró que entregarán “a los ucranianos sistemas de misiles y municiones más avanzados que les permitirán atacar con mayor precisión objetivos clave en el campo de batalla en Ucrania”. Un alto responsable de la Casa Blanca precisó que se trata de los sistemas HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System).

Los HIMARS son equipos de lanzamiento de multi misiles que van montados en vehículos blindados ligeros. Los cohetes guiados pueden alcanzar objetivos a unos 80 kilómetros, lo que implica que ubicados en determinadas zonas pueden impactar en territorio ruso y en zonas habitadas de Rusia.

El gobernante estadounidense realizó el anuncio en un artículo que publicó en el periódico The New York Times. El funcionario de Washington asevera que no entregarán municiones de mayor alcance. EEUU cree que las fuerzas de Kiev los utilizarán para atacar los aviones rusos en territorio ucraniano.

La fuente anónima comentó al medio que los misiles “no se utilizarán contra Rusia”. En el texto Biden dijo que “no estamos alentando a Ucrania y no le estamos dando a Ucrania los medios para atacar fuera de sus fronteras”. El paquete de ayuda militar es parte del plan de aportes por 70o millones de dólares.