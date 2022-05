Un lamentable hecho ocurrió en un zoológico de Jamaica cuando un león le arrancó el dedo a un cuidador que lo molestaba.

Uno de los turistas que asistió a una visita guiada fue quien grabó el momento en el que el león le arrancó el dedo al cuidador. De hecho, en el clip hay constancia que el hombre molestaba al feroz animal.

Fue así como el animal capturó el dedo de este hombre quien comenzó a forcejear con el león. Tardó solo unos segundos ese forcejeo cuando el cuidador cayó hacia atrás y el dedo quedó entre los dientes del león.

Advertencia: las siguientes imágenes contienen contenido explícito y fueron difundidas en Internet a través de la red social Twitter.

Show off bring disgrace

The lion at Jamaica Zoo ripped his finger off. pic.twitter.com/Ae2FRQHunk

— Ms blunt from shi born 🇯🇲 “PRJEFE” (@OneciaG) May 21, 2022