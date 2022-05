Durante esta jornada, Antony Blinken, secretario de Estado de Estados Unidos, anunció que “muy pronto” se reabrirá la embajada en Kiev.

La embajada de Estados Unidos en Kiev, una de las ciudades más golpeadas por la guerra, cerró antes del inicio de la ofensiva rusa, trasladándose cerca de 550 kilómetros más al oeste de la frontera rusa, en la zona Lviv, a una hora de Polonia.

Blinken se encuentra en Berlín, Alemania, donde se reunió con cancilleres europeos miembros de la OTAN, instancia en la que siguen analizando el conflicto entre Ucrania y Rusia.

“La OTAN sigue demostrando que defiende la libertad y la democracia. La Alianza está unida y decidida a apoyar la soberanía y la integridad territorial de Ucrania frente a la brutal guerra de elección de Rusia“, manifestó en sus redes sociales.

En las últimas horas se conoció la decisión de Finlandia y Suecia de sumarse a la Organización del Tratado del Atlántico Norte.

Desde la Alianza adelantaron que ofrecerán a ambos países una “adhesión rápida”una vez que presenten su demanda de adhesión. Desde Finlandia calificaron la jornada como “histórica”. “ Se inicia una nueva era”, aseguró el presidente Sauli Niinistö.

Important meeting this morning with @NATO Allies in Berlin. NATO continues to demonstrate it stands for freedom and democracy. The Alliance is united and purposeful in supporting Ukraine’s sovereignty and territorial integrity in the face of Russia’s brutal war of choice. pic.twitter.com/E7c1KbEB4Y

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) May 15, 2022