Los medios chinos informaron este jueves que un avión de Tibet Airlines con 122 personas a bordo se incendió luego de salirse de la pista. El siniestro se produjo en el aeropuerto de Chongqing. La compañía aérea aseveró que los pasajeros y la tripulación fueron evacuados de forma segura.

La prensa local detalla que en el accidente algunos personas resultaron heridas. El aparato viajaba con 113 pasajeros y tripulantes de la compañía. El vuelo se dirigía a la ciudad tibetana de Nyingchi cuando la tripulación detectó problemas y “suspendió el despegue”.

La empresa detalló que al cancelarse la elevación, el aparato dejó la pista. Las imágenes en redes sociales muestran las llamas en un ala de la aeronave, mientras los pasajeros huyen del lugar. Tibet Airlines comunicó que “todos los pasajeros y la tripulación fueron evacuados con seguridad”.

La compañía agregó que “los pasajeros heridos sólo sufren heridas leves y han sido enviados al hospital para ser tratados”. La Televisión Central de China informó que un avión “en el Aeropuerto Internacional Chongqing Jiangbei se salió de la pista, causando un incendio de la aeronave”.

La prensa detalla que “la aeronave estaba a punto de salir hacia Nyingchi, en el Tíbet, cuando se salió de la pista alrededor de las ocho de la mañana”. South China Morning Post da cuenta que un vídeo de CCTV mostraba las llamas y el humo negro que salía del fuselaje del avión en la pista.

Airbus A319-200 B-6425/TV9833

High-speed RTO during taking off from CKG. Overshot the runway.

