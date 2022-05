Elon Musk confirmó que Twitter desbloqueará a Donald Trump

En la jornada de este 10 de mayo, el magnate Elon Musk anunció que será revertido el bloqueo permanente que aplicó Twitter sobre Donald Trump el año pasado.

A días de la compra oficial de la plataforma, Elon Musk se pronunció en una conferencia en Londres. Allí, dijo que el bloqueo sobre Donald Trump “fue una decisión moralmente mala y una tontería en extremo”.

Elon Musk sobre bloqueo a Donald Trump en Twitter: “No fue correcto”

En la misma conferencia, Elon Musk calificó lo ocurrido con Trump como algo “ridículo”. “Yo revertiría la prohibición permanente. Diría que aún no soy dueño de Twitter, así que esto no es algo que sucederá definitivamente porque, ¿qué sucedería si no soy dueño de Twitter? Pero, en mi opinión, y quiero dejar esto en claro, Jack Dorsey apoya esta opinión, es que no deberíamos prohibir permanentemente“, advirtió.

El bloqueo de Donald Trump en Twitter está vigente desde enero del 2021. La decisión fue tomada en medio del tenso clima político y social que atravesó Estados Unidos por las elecciones en las que ganó Joe Biden.

Trump fue acusado de difundir fake news en medio del proceso electoral y posterior a los resultados que dieron con el nuevo mandatario.

Al cierre de esta publicación, se desconoce la fecha en la que Donald Trump sería desbloqueado de Twitter. Esto, según el anuncio de Elon Musk, el nuevo dueño de la red social.