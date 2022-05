Una serie de misiles lanzaron las tropas rusas a la ciudad portuaria de Odesa, en Ucrania, durante la jornada de este lunes. El hecho toma un tono distinto, debido a la visita que hace en el lugar el presidente del Consejo Europeo, el belga Charles Michel.

De acuerdo a información de DW, Michel se encontraba participando de un evento en conmemoración del día de Europa, junto al primer ministro ucraniano, Denys Shmyhal, cuando “debieron interrumpir la reunión para ponerse a resguardo porque los misiles volvieron a impactar en la región.

Michel y Shmyhal, además, concretaron otra reunión con el líder ucraniano, el presidente Volodimir Zelenski, vía videoconferencia, en la que abordaron la forma en la que la Unión Europea apoyaría al país invadido en materia “humanitaria, económica y militar” que enfrenta hoy.

We are not intimidated by Russia.

Marking #EuropeDay🇪🇺 in Odesa🇺🇦 with @Denys_Shmyhal.@ZelenskyyUa joined us via video.

Your courage is impressive.

The EU’s humanitarian, economic and military support will not waver.#StandWithUkraine pic.twitter.com/y9x3FYlowW

— Charles Michel (@eucopresident) May 9, 2022