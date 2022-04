Cofundador de Twitter aprueba llegada de Elon Musk: “Quitar la compañía a Wall Street es el primer paso correcto”

Por 44 mil millones de dólares, el magnate Elon Musk adquirió la red social Twitter tras intensas negociaciones.

El dueño de Tesla sostuvo que quiere “hacer Twitter mejor que nunca con nuevas características, convertir los algoritmos en fuente abierta para incrementar la confianza, vencer a los bots de spam, y autentificar a todos los humanos“.

Jack Dorsey, uno de los fundadores de Twitter, aprobó la llegada de Elon Musk, afirmando que quitar la compañía a Wall Street es “el primer paso correcto”. “Twitter como compañía siempre ha sido mi único tema y mayor pesar. Ha sido propiedad de Wall Street y del modelo publicitario. Quitársela a Wall Street es el primer paso correcto“, señaló.

Y es que a pesar de declarar que “nadie debería ser dueño o dirigir” la empresa, Dorsey manifestó que Elon Musk es la “solución singular en la que confío”. “Confío en su misión de extender la luz de la conciencia”, aseveró.

