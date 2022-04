Número de heridos por tiroteo en metro de Nueva York asciende a 29

En horas de la mañana de este martes 12 de abril, el número de heridos por el tiroteo en el metro de Nueva York se situaba en 16. Sin embargo, al cierre de esta publicación, la cifra era de 29, según consignó Washington Post.

Eran alrededor de las 8:30 de la mañana cuando un hombre detonó una bomba de humo e inició un tiroteo dentro de un vagón de la Línea R del Metro de Nueva York, en Brooklyn.

El hecho ocurrió en la estación de metro de la calle 36, en el barrio de Sunset Park, según reveló el Departamento de Policía de Nueva York en sus redes sociales.

De hecho, funcionarios policiales lograron recoger una pistola y varios cargadores de alta capacidad en la mencionada estación. Se trata de una pistola Glock, aparentemente encasquillada.

En redes sociales circularon videos de lo que ocurrió en el Metro de Nueva York, cuando decenas de pasajeros huían en medio del humo:

Aparente atentado terrorista em NY, no Brooklin, região do Sunset Park. Um homem com macacão laranja e portando máscara de gás teria aberto fogo contra passageiros do metrô. Uma explosão também foi ouvida. Relatos iniciais indicam que há 13 feridos. pic.twitter.com/WH40Zsvz7i https://t.co/4oF5W2KfxY

— Don Bredon (@CoroaDoidao) April 12, 2022