El canciller austriaco Karl Nehammer fue crítico con la posición de Vladimir Putin, luego de que sostuvieran una reunión a las afueras de Moscú. El gobernante de Austria aseveró que el presidente ruso está “inmerso en una lógica bélica” y que lo confrontó por los crímenes en Bucha atribuidos a las tropas rusas.

Nehammer dijo que Putin le contestó que se trababa de “una escenificación” de las fuerzas ucranianas. El jefe de Viena afirmó que “era importante dejarle claro que la guerra debe terminar“. El canciller austriaco recalcó que “los crímenes que están ocurriendo deben ser esclarecidos” por organismos internacionales.

La reunión entre ambos mandatarios se realizó en la residencia presidencial en Novo-Ogariovo. Se trató de la primera cita presencial de un líder de la Unión Europea con Putin desde el inicio de la guerra. Nehammer enfatizó que “la conversación con el presidente Putin fue muy directa, franca y dura”.

Der Spiegel detalla que el diálogo entre Nehammer y Putin tuvo una duración de casi 75 minutos. En canciller austriaco manifestó que es “pesimista” por la acumulación de tropas rusas en el este de Ucrania. El gobernante europeo manifestó que eso supone una “escalada de violencia”.

La cita entre los mandatarios de Austria y Rusia en los alrededores de la capital no fue comentado por el gobierno ruso. El Kremlin no se refirió a la cita y tampoco se difundieron imágenes de la reunión celebrada a puertas cerradas. Moscú indicó que el gobierno austriaco pidió que no se publicitaran fotografías.