Una mujer ucraniana relató la auténtica pesadilla que vivió tras ser violada por dos soldados rusos en medio de la invasión del ejército de Vladimir Putin a Ucrania.

Los hechos se habrían dado durante la tarde del 3 de abril, a eso de las 15:00 horas. La madre de familia fue a un almacén a hacer unas compras cuando un grupo de militares rusos entró al local y se pusieron a discutir con los clientes.

“No entendía de qué hablaban, pero me di cuenta que uno de los habitantes me señalaba con el dedo diciendo ‘es una banderovka'”, relató la joven. El apodo es en referencia a Stepan Bandera, un activista político y líder de la Organización de Nacionalistas Ucranianos que se unió con la Alemania nazi para combatir a la Unión Soviética.

“Es por gente como ella que estalló esta guerra. Es la mujer de un militar”, habría dicho uno de los soldados.

En efecto, el marido de la víctima es un soldado ucraniano que lleva dos años combatiendo a los separatistas prorrusos en el Donbás, desde donde fue enviado al frente de batalla; mientras que los cuatro hijos del matrimonio fueron enviados a la ciudad de Vinnytsia cuando empezó la invasión, lejos del conflicto, y a los que su madre planea unirse lo antes posible, ya que se quedó para poder terminar de enviar sus pertenencias hasta allá.

La mujer, al sentirse observada, salió rápidamente de la tienda. “Apenas alcancé a llegar a casa cuando los dos soldados rusos entraron por la puerta detrás de mí. No tuve tiempo de tomar el teléfono para pedir ayuda ni de hacer nada. Sin una palabra me empujaron sobre la cama, me colocaron una ametralladora encima y me desvistieron”, relata la joven antes de estallar en lágrimas.

“Casi no hablaban, además de tratarme a veces de ‘banderovka’ o decirse entre ellos ‘es tu turno’. Luego, hacia las cuatro, partieron porque era su turno de montar guardia en su campamento”, agregó.

Destrozada, la joven que además es partera de oficio tuvo que realizarse ella misma las primeras curaciones, y no ha sido capaz de hablar con nadie más acerca de lo sucedido, ni siquiera con un médico o con su familia.

“Me doy asco. No tengo más ganas de vivir”, finalizó entre lágrimas.

En total, son siete los casos de violación de mujeres y niños ucranianos por parte de ocupantes rusos que reporta la filial ucraniana de la ONG La Strada.

Las autoridades humanitarias de la región y del mundo han dejado en clara su preocupación de que se empiecen a utilizar los abusos contra mujeres y niños como arma en medio del conflicto provocado por la invasión de Rusia a Ucrania.