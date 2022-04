Volodímir Zelenski apareció con conmovedor discurso en los Grammy: “Nosotros llenamos el silencio con la música”

Fue toda una sorpresa en la 64.ª edición de los Premios Grammy. Volodímir Zelenski, presidente de Ucrania, apareció con un discurso conmovedor en plena premiación.

Es que este 2022 ha estado marcado por la invasión de Rusia que desató una guerra en aquel país. Por eso, el mundo de la música no quedó ajeno a la situación.

Y así como diversas personalidades han expresado su apoyo a la comunidad ucraniana de diferentes formas, las grandes industrias también decidieron realizar un gesto importante.

Recordemos que hace algunas semanas se había instalado la polémica en torno a una posible participación (telemática) del presidente de Ucrania en los Premios Óscar. Y que, a pesar de las peticiones y la especulación, finalmente el momento no se dio, especulándose bastante sobre lo que podría haber sucedido.

En cambio, los Grammy sí decidieron incorporar al político, quien entregó un conmovedor mensaje. La situación llamó la atención y fue viralizada en redes sociales como “lo que no se atrevieron a hacer en los Óscar“.

Así, la ceremonia de premiación contempló un espacio dedicado a Ucrania. Y en aquella sección se entregó un mensaje de apoyo que contó con música y las palabras del propio mandatario.

“Más de 400 chicos han muerto. ¿Qué es más contrario a la música? El silencio de ciudades destruidas y gente asesinada“, fueron parte de sus palabras.

Y agregó que “nuestros padres están felices de despertar cada mañana, nuestras personas amadas no saben si despertarán otra vez… nuestros músicos usan chalecos antibalas en lugar de smoking… nosotros llenamos el silencio con la música, decir la verdad sobre la guerra es muy importante en las redes sociales y en la televisión, denos su apoyo como puedan”.

#WATCH: Ukraine President Volodymyr Zelensky makes appearance at the #Grammys urging people to talk about the war on social media and through music. pic.twitter.com/evihelxHDO

— Washington Examiner (@dcexaminer) April 4, 2022