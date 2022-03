Amalia Granata y su frase anti aborto: “Si mi hija fuera violada, le diría que tiene que parir igual y lo criaré yo”

Alguna vez formó parte del ambiente farandulero en Chile y hoy está centrada en la política. La diputada Amalia Granata, quien representa a la provincia de Santa Fe, generó un fuerte revuelo en Argentina por sus dichos contra el aborto.

Desde los inicios de su carrera como legisladora, la exmodelo ha formado parte del grupo de “pañuelos celestes”, quienes se oponen a la interrupción del embarazo en todas sus formas.

Recientemente, en entrevista con la radio local FM Milenium, Granata lanzó duros dichos en contra de la ley de aborto, conocida como IVE, esto es, la interrupción voluntaria del embarazo. Recordemos que, tras una larga discusión en el país vecino, la iniciativa se transformó en ley.

Los dichos de Amalia Granata sobre el aborto

En la conversación, Amalia Granata fue consultada por la causal de violación en el aborto y qué haría si su hija pasa por esta situación. “Le diría que tiene que parir igual y la acompañaría en ese proceso horroroso“, subrayó la diputada.

“Mi función como madre es que ella entienda que hay una vida dentro de su vientre y esa vida es su hijo“, remarcó.

Y no se quedó allí. “Yo no puedo discriminar entre una vida de una violación y una vida de una relación llamada consentida. Porque es una vida igual. Me parece que es un horror”, afirmó Granata.

De hecho, habló de su experiencia como madre de una hija adolescente. “Estoy en una etapa de que no duermo porque empezó con las salidas. Hasta que no llega estoy con taquicardia, tengo el buscador. Tengo pánico de que esta niña entró en la adolescencia y yo la paso mal”, sostuvo la exmaniquí.

Granata insistió en su postura, pese a las contrapreguntas de la periodista, en especial cuando abordaron un eventual abuso sexual.

“Si mi hija fuera violada, al bebé lo criaría yo. ¿Vos pensás que yo no pienso que si a mi hija le pasara algo así qué haría yo? No hablo desde un discurso de frialdad. Pero para mí es una vida igual. Trataría de buscar todas las herramientas psicológicas de contención, de lo que sea“, subrayó.

“Hay dos vidas. No la estoy obligando a parir. Ya cuando está embarazada ya hay otra vida en ese vientre. A mí me parece espantoso y lo pienso todo el tiempo si le pasaría a mi hija. Le diría que tiene que parir igual y la acompañaría en ese proceso horroroso“, sentenció Granata.