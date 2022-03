A los 82 años murió Enrique Pinti, referente del teatro y humor argentino

Durante la madrugada de este domingo, se confirmó el fallecimiento del reconocido actor argentino Enrique Pinti, en el Sanatorio Otamendi, según indicó el empresario teatral Carlos Rottemberg y Cipe Fridman, amiga y asistente del humorista.

“Elegimos despedir a Enrique Pinti -enorme referente de esta Casa Teatral- recordando su última marquesina. Finalmente su salud no le permitió concretar el ‘Muy pronto’ anunciado. Sin dudas, Enrique protagoniza hoy uno de los momentos tristes de la historia del teatro argentino”, anunciaron a través de la cuenta de Twitter del Multiteatro Comafi, junto a una foto de un anuncio que mostraba el próximo show que Pinti tenía presupuestado.

Durante los últimos años, Enrique padecía de diabetes severa, además de problemas de circulación en diferentes extremidades y una depresión que lo aquejó desde el inicio de la pandemia.

Argentina llora la pérdida del ícono del humor

Durante los últimos 50 años, Enrique Pinti se encargó de contar desde la sátira todos los problemas que aquejaba el país transandino, alcanzando alrededor de 3 mil funciones con las que traspasó generaciones.

El pasado 5 de marzo, el comediante ingresó al Centro Asistencial Sanatorio Otamendi debido a complicaciones en su salud.

Durante las últimas tres semanas la salud del actor no fue estable, sin embargo después de haber estado una semana en terapia intensiva, fue trasladado a una habitación común, en la que tras el paso de los días su estado mostró avances y retrocesos.

Si bien su manera de contar historias siempre impresionó a los asistentes y seguidores, el último tiempo el histrionismo que lo caracterizaba no podía salir al cien por ciento a relucir sobre el escenario.

“Tengo en las piernas un problema, no tengo estabilidad, me caigo para un lado y para el otro, me he caído 50 veces. No me rompí la rodilla porque tengo unos huesos más fuertes que no sé qué. En un ojo tengo una obstrucción inoperable y del otro también veo poco. Entonces, tengo esto, lo otro, me río y digo: ‘De salud estoy muy bien”, porque, para mí, estar bien de salud es estar bien de la cabeza'”, revelo durante una entrevista en septiembre de 2020.