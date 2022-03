Una mujer de 48 años murió en el frente de batalla en Ucrania: tenía 12 hijos

Distintas historias de civiles en Ucrania han surgido en medio del conflicto y los constantes bombardeos por parte de Rusia. Recientemente se conoció la de Olga Semidyanova, de 48 años, quien murió en la frontera de Donetsk y Zaporizhia.

La médica militar, quien dejó a sus 12 hijos para ir al frente de batalla, recibió un disparo el pasado 3 de marzo, que le causó la muerte. Su familia aún no puede recuperar su cuerpo, debido al ambiente hostil en la zona.

Olga Semidyanova era toda una figura: recibió el Premio Madre-Heroína, luego de tener seis niños y adoptar otros seis de un orfanato. Cuando comenzó la guerra, la mujer y su esposo se unieron al combate, seguidos de sus hijos mayores.

Su hija Yulia Volkova habló de la figura de su madre en conversación con Ukrainenews. “Recibió muchos premios por coraje, heroísmo y profesionalidad”, relató. “La última es la Orden de Honor y Gloria, estaba muy orgullosa de ella. Mi madre casi nunca dejaba los puntos críticos porque quería ayudar a la gente, aunque la guerra se llevó a muchos de sus amigos“.

Yulia contó al citado medio que si bien el comandante a cargo del grupo de su madre ordenó enviar a todas las mujeres lejos del frente, ella se quedó con sus compañeros con el fin de salvar las vidas de los combatientes. Pese a llevar un chaleco antibalas y un casco, recibió un impacto de bala en el abdomen. Murió desangrada.

“Nuestra madre merece ser recordada, que se escriba sobre ella. Por las muchas cosas que hizo, por las lágrimas que derramó, por las sonrisas que dio”, expresó Yulia, junto con remarcar que aún no pueden dar sepultura a su cuerpo.

El asesor del ministerio del Interior, Anton Geraschenko, señaló sobre la figura de Olga Semidyanova que “aun sabiendo que su regimiento no iba a sobrevivir, decidió proteger a su país hasta el final. Es una heroína nacional“.

“Papá sirve en la defensa territorial, es muy difícil para él, pero tiene la formación de un psicólogo, y trata de mantenernos en forma y mantener la calma. El único consuelo es que mi hermano mayor tendrá una hija, pero su abuela nunca la tomará en brazos“, sentenció Yulia.

